Ahead of the Storm: 44News Spring Weather Special

THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED TORNADO WATCH 126 IN
EFFECT UNTIL 4 PM CDT /5 PM EDT/ THIS AFTERNOON FOR THE FOLLOWING
AREAS
IN ILLINOIS THIS WATCH INCLUDES 5 COUNTIES
IN SOUTHEAST ILLINOIS
EDWARDS
IN SOUTHERN ILLINOIS
GALLATIN HARDIN MASSAC
WABASH
IN INDIANA THIS WATCH INCLUDES 6 COUNTIES
IN SOUTHWEST INDIANA
POSEY
IN SOUTHWEST INDIANA
GIBSON PIKE SPENCER
VANDERBURGH WARRICK
IN KENTUCKY THIS WATCH INCLUDES 22 COUNTIES
IN WESTERN KENTUCKY
BALLARD CALDWELL CALLOWAY
CARLISLE CHRISTIAN CRITTENDEN
DAVIESS FULTON GRAVES
HENDERSON HICKMAN HOPKINS
LIVINGSTON LYON MARSHALL
MCCRACKEN MCLEAN MUHLENBERG
TODD TRIGG UNION
WEBSTER
THIS INCLUDES THE CITIES OF ALBION, BARDWELL, BENTON, BOONVILLE,
CADIZ, CALHOUN, CLINTON, DIXON, EDDYVILLE, ELIZABETHTOWN, ELKTON,
EVANSVILLE, FORT BRANCH, GRAYVILLE, GREENVILLE, HENDERSON,
HICKMAN, HOPKINSVILLE, MADISONVILLE, MARION, MAYFIELD,
METROPOLIS, MORGANFIELD, MOUNT CARMEL, MURRAY, OWENSBORO,
PADUCAH, PETERSBURG, POSEYVILLE, PRINCETON, ROCKPORT,
SHAWNEETOWN, SMITHLAND, WEST SALEM, AND WICKLIFFE.