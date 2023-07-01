Authorities ask for help identifying women who stole nearly $2,000 from Lenscrafters

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Weather Alert

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THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED SEVERE THUNDERSTORM WATCH
427 IN EFFECT UNTIL 9 PM CDT /10 PM EDT/ THIS EVENING FOR THE
FOLLOWING AREAS

IN ILLINOIS THIS WATCH INCLUDES 19 COUNTIES

IN SOUTHEAST ILLINOIS

EDWARDS

IN SOUTHERN ILLINOIS

ALEXANDER             FRANKLIN              GALLATIN
HAMILTON              HARDIN                JACKSON
JEFFERSON             JOHNSON               MASSAC
PERRY                 POPE                  PULASKI
SALINE                UNION                 WABASH
WAYNE                 WHITE                 WILLIAMSON

IN INDIANA THIS WATCH INCLUDES 6 COUNTIES

IN SOUTHWEST INDIANA

POSEY

IN SOUTHWEST INDIANA

GIBSON                PIKE                  SPENCER
VANDERBURGH           WARRICK

IN KENTUCKY THIS WATCH INCLUDES 22 COUNTIES

IN WESTERN KENTUCKY

BALLARD               CALDWELL              CALLOWAY
CARLISLE              CHRISTIAN             CRITTENDEN
DAVIESS               FULTON                GRAVES
HENDERSON             HICKMAN               HOPKINS
LIVINGSTON            LYON                  MARSHALL
MCCRACKEN             MCLEAN                MUHLENBERG
TODD                  TRIGG                 UNION
WEBSTER

IN MISSOURI THIS WATCH INCLUDES 11 COUNTIES

IN SOUTHEAST MISSOURI

BOLLINGER             BUTLER                CAPE GIRARDEAU
CARTER                MISSISSIPPI           NEW MADRID
PERRY                 RIPLEY                SCOTT
STODDARD              WAYNE

THIS INCLUDES THE CITIES OF ALBION, BARDWELL, BENTON, BLOOMFIELD,
BOONVILLE, CADIZ, CAIRO, CALHOUN, CAPE GIRARDEAU, CARBONDALE,
CARMI, CHARLESTON, CLINTON, DIXON, DONIPHAN, EDDYVILLE,
ELIZABETHTOWN, ELKTON, EVANSVILLE, FAIRFIELD, FORT BRANCH,
GOLCONDA, GRAYVILLE, GREENVILLE, HARRISBURG, HENDERSON, HERRIN,
HICKMAN, HOPKINSVILLE, JACKSON, JONESBORO, MADISONVILLE,
MARBLE HILL, MARION, MAYFIELD, MCLEANSBORO, METROPOLIS,
MORGANFIELD, MOUND CITY, MOUNT CARMEL, MOUNT VERNON, MURPHYSBORO,
MURRAY, NEW MADRID, OWENSBORO, PADUCAH, PERRYVILLE, PETERSBURG,
PIEDMONT, PINCKNEYVILLE, POPLAR BLUFF, POSEYVILLE, PRINCETON,
ROCKPORT, SHAWNEETOWN, SIKESTON, SMITHLAND, VAN BUREN, VIENNA,
WEST FRANKFORT, WEST SALEM, AND WICKLIFFE.

Weather Alert

.Corrected to the correct day, Saturday into Sunday morning.

...FLOOD WATCH IN EFFECT FROM 3 PM CDT /4 PM EDT/ THIS AFTERNOON
THROUGH LATE TONIGHT...


* WHAT...Flash flooding caused by excessive rainfall

* WHERE...Portions of southwest Indiana and western Kentucky,
including the following counties, in southwest Indiana, Gibson,
Pike, Spencer, Vanderburgh and Warrick. In western Kentucky,
Daviess and Henderson.

* WHEN...From 3 PM CDT /4 PM EDT/ this afternoon through late
tonight.

* IMPACTS...Excessive runoff may result in flooding of rivers,
creeks, streams, and other low-lying andThe Flash Flood Watch is
cancelled for portions of southwest Indiana and western Kentucky,
including the following counties, in southwest Indiana, Gibson,
Pike, Spencer, Vanderburgh and Warrick. In western Kentucky,
Daviess and Henderson.
Excessive runoff may result in flooding of rivers,
creeks, streams, and other low-lying and flood-prone locations.

* ADDITIONAL DETAILS...
- Multiple rounds of thunderstorms over the last few days have
led to increasingly wet soil conditions. Additional
thunderstorms, and perhaps multiple rounds of storms, are
forecast this afternoon and tonight, which may lead to flash
flooding.
- http://www.weather.gov/safety/flood

PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...

You should monitor later forecasts and be prepared to take action
should Flash Flood Warnings be issued.

&&

Flash flooding caused by excessive rainfall

Authorities ask for help identifying women who stole nearly $2,000 from Lenscrafters

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Women involved in theft

EVANSVILLE, Ind. (WEVV)— Police are asking for help finding the people responsible for stealing nearly $2,000 worth of glasses.

The Evansville Police Department is asking for help identifying the four women in the picture below.

EPD says they stole more than $1,800 worth of glasses frames and sunglasses from Lenscrafters in the Eastland Mall.

If you have any information on the women's identities, call the Adult Investigations Unit at 812-435-6232.

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