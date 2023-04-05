Hopkins County EMA is asking residents to register the location of newly constructed storm shelters

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Weather Alert

Weather Alert

THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED TORNADO WATCH 126 IN
EFFECT UNTIL 4 PM CDT /5 PM EDT/ THIS AFTERNOON FOR THE FOLLOWING
AREAS

IN ILLINOIS THIS WATCH INCLUDES 5 COUNTIES

IN SOUTHEAST ILLINOIS

EDWARDS

IN SOUTHERN ILLINOIS

GALLATIN              HARDIN                MASSAC
WABASH

IN INDIANA THIS WATCH INCLUDES 6 COUNTIES

IN SOUTHWEST INDIANA

POSEY

IN SOUTHWEST INDIANA

GIBSON                PIKE                  SPENCER
VANDERBURGH           WARRICK

IN KENTUCKY THIS WATCH INCLUDES 22 COUNTIES

IN WESTERN KENTUCKY

BALLARD               CALDWELL              CALLOWAY
CARLISLE              CHRISTIAN             CRITTENDEN
DAVIESS               FULTON                GRAVES
HENDERSON             HICKMAN               HOPKINS
LIVINGSTON            LYON                  MARSHALL
MCCRACKEN             MCLEAN                MUHLENBERG
TODD                  TRIGG                 UNION
WEBSTER

THIS INCLUDES THE CITIES OF ALBION, BARDWELL, BENTON, BOONVILLE,
CADIZ, CALHOUN, CLINTON, DIXON, EDDYVILLE, ELIZABETHTOWN, ELKTON,
EVANSVILLE, FORT BRANCH, GRAYVILLE, GREENVILLE, HENDERSON,
HICKMAN, HOPKINSVILLE, MADISONVILLE, MARION, MAYFIELD,
METROPOLIS, MORGANFIELD, MOUNT CARMEL, MURRAY, OWENSBORO,
PADUCAH, PETERSBURG, POSEYVILLE, PRINCETON, ROCKPORT,
SHAWNEETOWN, SMITHLAND, WEST SALEM, AND WICKLIFFE.

Weather Alert

...WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 4 PM CDT /5 PM EDT/ THIS
AFTERNOON...

* WHAT...South winds 15 to 25 mph with gusts up to 40 mph
expected.

* WHERE...Portions of southern Illinois, southwest Indiana,
western Kentucky and southeast Missouri.

* WHEN...From 4 AM to 4 PM Today

* IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects.
Tree limbs could be blown down and a few power outages may
result.

* ADDITIONAL DETAILS...Winds will be locally much stronger in
any severe thunderstorm activity.

PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...

Use extra caution when driving, especially if operating a high
profile vehicle. Secure outdoor objects.

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Hopkins County EMA is asking residents to register the location of newly constructed storm shelters

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Hopkins County Storm Shelters

Hopkins County officials are urging residents of newly constructed storm shelters to register the location with the county.

 Tommy Mason

Those adding storm shelters to newly constructed homes are being asked to register those locations with Hopkins County officials.

As Tri-State home owners work to rebuild their homes following devastating storms, there has been an increase in the construction of storm shelters.

Hopkins County Emergency Management is encouraging residents to register their storm shelters with the county.

This information gives first responders a way to find you when severe weather strikes.

If you need to register your storm shelter click on the link here to find out more information

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