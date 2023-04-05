Indiana State Police warning of tornado recovery and contractor scams

 Skip to main content
You are the owner of this article.
Edit Article Add New Article
You have permission to edit this article.
Edit

Weather Alert

Weather Alert

THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED TORNADO WATCH 126 IN
EFFECT UNTIL 4 PM CDT /5 PM EDT/ THIS AFTERNOON FOR THE FOLLOWING
AREAS

IN ILLINOIS THIS WATCH INCLUDES 5 COUNTIES

IN SOUTHEAST ILLINOIS

EDWARDS

IN SOUTHERN ILLINOIS

GALLATIN              HARDIN                MASSAC
WABASH

IN INDIANA THIS WATCH INCLUDES 6 COUNTIES

IN SOUTHWEST INDIANA

POSEY

IN SOUTHWEST INDIANA

GIBSON                PIKE                  SPENCER
VANDERBURGH           WARRICK

IN KENTUCKY THIS WATCH INCLUDES 22 COUNTIES

IN WESTERN KENTUCKY

BALLARD               CALDWELL              CALLOWAY
CARLISLE              CHRISTIAN             CRITTENDEN
DAVIESS               FULTON                GRAVES
HENDERSON             HICKMAN               HOPKINS
LIVINGSTON            LYON                  MARSHALL
MCCRACKEN             MCLEAN                MUHLENBERG
TODD                  TRIGG                 UNION
WEBSTER

THIS INCLUDES THE CITIES OF ALBION, BARDWELL, BENTON, BOONVILLE,
CADIZ, CALHOUN, CLINTON, DIXON, EDDYVILLE, ELIZABETHTOWN, ELKTON,
EVANSVILLE, FORT BRANCH, GRAYVILLE, GREENVILLE, HENDERSON,
HICKMAN, HOPKINSVILLE, MADISONVILLE, MARION, MAYFIELD,
METROPOLIS, MORGANFIELD, MOUNT CARMEL, MURRAY, OWENSBORO,
PADUCAH, PETERSBURG, POSEYVILLE, PRINCETON, ROCKPORT,
SHAWNEETOWN, SMITHLAND, WEST SALEM, AND WICKLIFFE.

Weather Alert

...WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 4 PM CDT /5 PM EDT/ THIS
AFTERNOON...

* WHAT...South winds 15 to 25 mph with gusts up to 40 mph
expected.

* WHERE...Portions of southern Illinois, southwest Indiana,
western Kentucky and southeast Missouri.

* WHEN...From 4 AM to 4 PM Today

* IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects.
Tree limbs could be blown down and a few power outages may
result.

* ADDITIONAL DETAILS...Winds will be locally much stronger in
any severe thunderstorm activity.

PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...

Use extra caution when driving, especially if operating a high
profile vehicle. Secure outdoor objects.

&&

Indiana State Police warning of tornado recovery and contractor scams

  • 0
Indiana State Police warn of contractor scams due to recent storms

As some residents of Indiana rebuild their lives following severe weather and tornadoes, law enforcement agencies are warning of a potential for scams to emerge.

 Tommy Mason

Those adding storm shelters to newly constructed homes are being asked to register those locations with Hopkins County officials.

Several law enforcement agencies are now warning residents impacted by recent storms and tornadoes about potential scams.

Indiana State Police say home owners should get more than one estimate when it comes to having repair work done.

They suggest to never pay a contractor in full until the work is complete and passes all inspections.

If you suspect fraud during the rebuilding process, let your insurance company know about those concerns.

Download the free 44News apps to get the latest stories and alerts sent straight to your mobile device

Recommended for you