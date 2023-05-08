Organizers of Henderson's W.C. Handy Blues & BBQ Festival announce full lineup

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Weather Alert

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THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED SEVERE THUNDERSTORM WATCH
202 IN EFFECT UNTIL 11 PM CDT /MIDNIGHT EDT/ THIS EVENING FOR THE
FOLLOWING AREAS

IN ILLINOIS THIS WATCH INCLUDES 19 COUNTIES

IN SOUTHEAST ILLINOIS

EDWARDS

IN SOUTHERN ILLINOIS

ALEXANDER             FRANKLIN              GALLATIN
HAMILTON              HARDIN                JACKSON
JEFFERSON             JOHNSON               MASSAC
PERRY                 POPE                  PULASKI
SALINE                UNION                 WABASH
WAYNE                 WHITE                 WILLIAMSON

IN INDIANA THIS WATCH INCLUDES 6 COUNTIES

IN SOUTHWEST INDIANA

POSEY

IN SOUTHWEST INDIANA

GIBSON                PIKE                  SPENCER
VANDERBURGH           WARRICK

IN KENTUCKY THIS WATCH INCLUDES 22 COUNTIES

IN WESTERN KENTUCKY

BALLARD               CALDWELL              CALLOWAY
CARLISLE              CHRISTIAN             CRITTENDEN
DAVIESS               FULTON                GRAVES
HENDERSON             HICKMAN               HOPKINS
LIVINGSTON            LYON                  MARSHALL
MCCRACKEN             MCLEAN                MUHLENBERG
TODD                  TRIGG                 UNION
WEBSTER

IN MISSOURI THIS WATCH INCLUDES 11 COUNTIES

IN SOUTHEAST MISSOURI

BOLLINGER             BUTLER                CAPE GIRARDEAU
CARTER                MISSISSIPPI           NEW MADRID
PERRY                 RIPLEY                SCOTT
STODDARD              WAYNE

THIS INCLUDES THE CITIES OF ALBION, BARDWELL, BENTON, BLOOMFIELD,
BOONVILLE, CADIZ, CAIRO, CALHOUN, CAPE GIRARDEAU, CARBONDALE,
CARMI, CHARLESTON, CLINTON, DIXON, DONIPHAN, EDDYVILLE,
ELIZABETHTOWN, ELKTON, EVANSVILLE, FAIRFIELD, FORT BRANCH,
GOLCONDA, GRAYVILLE, GREENVILLE, HARRISBURG, HENDERSON, HERRIN,
HICKMAN, HOPKINSVILLE, JACKSON, JONESBORO, MADISONVILLE,
MARBLE HILL, MARION, MAYFIELD, MCLEANSBORO, METROPOLIS,
MORGANFIELD, MOUND CITY, MOUNT CARMEL, MOUNT VERNON, MURPHYSBORO,
MURRAY, NEW MADRID, OWENSBORO, PADUCAH, PERRYVILLE, PETERSBURG,
PIEDMONT, PINCKNEYVILLE, POPLAR BLUFF, POSEYVILLE, PRINCETON,
ROCKPORT, SHAWNEETOWN, SIKESTON, SMITHLAND, VAN BUREN, VIENNA,
WEST FRANKFORT, WEST SALEM, AND WICKLIFFE.

Organizers of Henderson's W.C. Handy Blues & BBQ Festival announce full lineup

  • Updated
  • 0
2021 W.C. Handy Blues & Barbecue Festival

2021 W.C. Handy Blues & Barbecue Festival

HENDERSON, Ky. (WEVV) — Organizers of the W.C. Handy Blues & Barbecue Festival in Henderson have released the full lineup for this year's event.

The free festival kicks off on Wednesday, June 14, with acts including End of the Line, Ally Venable, and Southern Avenue.

After kicking off Wednesday, the event continues through Saturday, with some bigger names like The War & Treaty, Shemekia Copeland, and Matt Schofield.

You can see the full lineup below, and find more information on the festival at handyblues.org.

WC Handy Blues and BBQ Festival

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