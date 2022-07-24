The Daviess County Talent show returns after 3-year hiatus

THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED SEVERE THUNDERSTORM WATCH
499 IN EFFECT UNTIL 11 PM CDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING
AREAS
IN ILLINOIS THIS WATCH INCLUDES 19 COUNTIES
IN SOUTHERN ILLINOIS
ALEXANDER FRANKLIN GALLATIN
HAMILTON HARDIN JACKSON
JEFFERSON JOHNSON MASSAC
PERRY POPE PULASKI
SALINE UNION WABASH
WAYNE WHITE WILLIAMSON
EDWARDS
IN INDIANA THIS WATCH INCLUDES 6 COUNTIES
IN SOUTHWEST INDIANA
GIBSON PIKE SPENCER
VANDERBURGH WARRICK POSEY
IN MISSOURI THIS WATCH INCLUDES 9 COUNTIES
IN SOUTHEAST MISSOURI
BOLLINGER BUTLER CAPE GIRARDEAU
CARTER PERRY RIPLEY
SCOTT STODDARD WAYNE
THIS INCLUDES THE CITIES OF ALBION, BLOOMFIELD, BOONVILLE, CAIRO,
CAPE GIRARDEAU, CARBONDALE, CARMI, DONIPHAN, ELIZABETHTOWN,
EVANSVILLE, FAIRFIELD, FORT BRANCH, GOLCONDA, GRAYVILLE,
HARRISBURG, HERRIN, JACKSON, JONESBORO, MARBLE HILL, MCLEANSBORO,
METROPOLIS, MOUND CITY, MOUNT CARMEL, MOUNT VERNON, MURPHYSBORO,
PERRYVILLE, PETERSBURG, PIEDMONT, PINCKNEYVILLE, POPLAR BLUFF,
POSEYVILLE, ROCKPORT, SHAWNEETOWN, SIKESTON, VAN BUREN, VIENNA,
WEST FRANKFORT, AND WEST SALEM.