Tornadoes tear through Arkansas, Illinois, Iowa, Wisconsin, Mississippi and Tennessee

TORNADO WATCH 98 REMAINS VALID UNTIL 2 AM CDT /3 AM EDT/ SATURDAY
FOR THE FOLLOWING AREAS
IN ILLINOIS THIS WATCH INCLUDES 9 COUNTIES
IN SOUTHEAST ILLINOIS
EDWARDS
IN SOUTHERN ILLINOIS
GALLATIN HAMILTON HARDIN
POPE SALINE WABASH
WAYNE WHITE
IN INDIANA THIS WATCH INCLUDES 6 COUNTIES
IN SOUTHWEST INDIANA
POSEY
IN SOUTHWEST INDIANA
GIBSON PIKE SPENCER
VANDERBURGH WARRICK
IN KENTUCKY THIS WATCH INCLUDES 16 COUNTIES
IN WESTERN KENTUCKY
CALDWELL CALLOWAY CHRISTIAN
CRITTENDEN DAVIESS HENDERSON
HOPKINS LIVINGSTON LYON
MARSHALL MCLEAN MUHLENBERG
TODD TRIGG UNION
WEBSTER
THIS INCLUDES THE CITIES OF ALBION, BENTON, BOONVILLE, CADIZ,
CALHOUN, CARMI, DIXON, EDDYVILLE, ELIZABETHTOWN, ELKTON,
EVANSVILLE, FAIRFIELD, FORT BRANCH, GOLCONDA, GRAYVILLE,
GREENVILLE, HARRISBURG, HENDERSON, HOPKINSVILLE, MADISONVILLE,
MARION, MCLEANSBORO, MORGANFIELD, MOUNT CARMEL, MURRAY,
OWENSBORO, PETERSBURG, POSEYVILLE, PRINCETON, ROCKPORT,
SHAWNEETOWN, SMITHLAND, AND WEST SALEM.