Tornadoes tear through Arkansas, Illinois, Iowa, Wisconsin, Mississippi and Tennessee

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Weather Alert

Weather Alert

The National Weather Service in Paducah has issued a

* Tornado Warning for...
Southern Warrick County in southwestern Indiana...
Southern Vanderburgh County in southwestern Indiana...
Southwestern Spencer County in southwestern Indiana...
Northwestern Daviess County in northwestern Kentucky...
Eastern Henderson County in northwestern Kentucky...

* Until 1000 PM CDT.

* At 936 PM CDT, a severe thunderstorm capable of producing a tornado
was located over Henderson, moving east at 70 mph.

HAZARD...Tornado and quarter size hail.

SOURCE...Radar indicated rotation.

IMPACT...Flying debris will be dangerous to those caught without
shelter. Mobile homes will be damaged or destroyed.
Damage to roofs, windows, and vehicles will occur.  Tree
damage is likely.

* This dangerous storm will be near...
Newburgh around 950 PM CDT.
Eureka and Stanley around 955 PM CDT.

This includes the following highways...
Interstate 69 in Kentucky between Mile Markers 145 and 148.
Interstate 69 in Indiana between Mile Markers 1 and 7.
Audubon Parkway between Mile Markers 1 and 23.

PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...

TAKE COVER NOW! Move to a basement or an interior room on the lowest
floor of a sturdy building. Avoid windows. If you are outdoors, in a
mobile home, or in a vehicle, move to the closest substantial shelter
and protect yourself from flying debris.

&&


TORNADO...RADAR INDICATED;
MAX HAIL SIZE...1.00 IN

Weather Alert

TORNADO WATCH 98 REMAINS VALID UNTIL 2 AM CDT /3 AM EDT/ SATURDAY
FOR THE FOLLOWING AREAS

IN ILLINOIS THIS WATCH INCLUDES 9 COUNTIES

IN SOUTHEAST ILLINOIS

EDWARDS

IN SOUTHERN ILLINOIS

GALLATIN              HAMILTON              HARDIN
POPE                  SALINE                WABASH
WAYNE                 WHITE

IN INDIANA THIS WATCH INCLUDES 6 COUNTIES

IN SOUTHWEST INDIANA

POSEY

IN SOUTHWEST INDIANA

GIBSON                PIKE                  SPENCER
VANDERBURGH           WARRICK

IN KENTUCKY THIS WATCH INCLUDES 16 COUNTIES

IN WESTERN KENTUCKY

CALDWELL              CALLOWAY              CHRISTIAN
CRITTENDEN            DAVIESS               HENDERSON
HOPKINS               LIVINGSTON            LYON
MARSHALL              MCLEAN                MUHLENBERG
TODD                  TRIGG                 UNION
WEBSTER

THIS INCLUDES THE CITIES OF ALBION, BENTON, BOONVILLE, CADIZ,
CALHOUN, CARMI, DIXON, EDDYVILLE, ELIZABETHTOWN, ELKTON,
EVANSVILLE, FAIRFIELD, FORT BRANCH, GOLCONDA, GRAYVILLE,
GREENVILLE, HARRISBURG, HENDERSON, HOPKINSVILLE, MADISONVILLE,
MARION, MCLEANSBORO, MORGANFIELD, MOUNT CARMEL, MURRAY,
OWENSBORO, PETERSBURG, POSEYVILLE, PRINCETON, ROCKPORT,
SHAWNEETOWN, SMITHLAND, AND WEST SALEM.

Weather Alert

...The Flood Warning is extended for the following rivers in
Indiana...Kentucky...Illinois...

Ohio River at Mount Vernon affecting Vanderburgh, Posey, Union
and Henderson Counties.

Ohio River at Shawneetown affecting Crittenden, Hardin, Union and
Gallatin Counties.

Ohio River at J.T. Myers Dam affecting Posey and Union Counties.

For the Ohio River...including Owensboro, Newburgh Dam, Evansville,
Henderson, Mount Vernon, J.T. Myers Dam, Shawneetown, Golconda...
Minor flooding is forecast.

PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...

Turn around, don't drown when encountering flooded roads. Most flood
deaths occur in vehicles.

Additional information is available at www.weather.gov.

&&


...FLOOD WARNING NOW IN EFFECT UNTIL LATE TONIGHT...

* WHAT...Minor flooding is occurring and minor flooding is forecast.

* WHERE...Ohio River at Mount Vernon.

* WHEN...Until late tonight.

* ADDITIONAL DETAILS...
- At 6:00 AM CDT Thursday, March 30 the stage was 37.0 feet.
- Forecast...The river is expected to fall below flood stage
late this evening and continue falling to 24.2 feet Monday,
April 10.
- Flood stage is 35.0 feet.


&&

Weather Alert

...WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 1 AM CDT /2 AM EDT/
SATURDAY...

* WHAT...Southwest winds 20 to 30 mph with gusts up to 50 mph
expected.

* WHERE...Southern Illinois, western Kentucky, and southeast
Missouri.

* WHEN...Through 1 AM CDT Saturday.

* IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects.
Tree limbs could be blown down and a few power outages may
result.

* ADDITIONAL DETAILS...Winds will be locally much stronger in
any severe thunderstorm activity this afternoon and early
tonight.

PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...

Use extra caution when driving, especially if operating a high
profile vehicle. Secure outdoor objects.

&&

Tornadoes tear through Arkansas, Illinois, Iowa, Wisconsin, Mississippi and Tennessee

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Tornadoes tear through Arkansas, Illinois, Iowa, Wisconsin, Mississippi and Tennessee

This photo was taken in Little Rock, Arkansas, on March 31 by a local resident showing storm damage to Little Rock Fire Station 9 which was produced by a possible tornado.

 Courtesy Grant Harrison

The-CNN-Wire

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