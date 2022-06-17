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Weather Alert

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SEVERE THUNDERSTORM WATCH 381 REMAINS VALID UNTIL 11 AM CDT THIS
MORNING FOR THE FOLLOWING AREAS

IN ILLINOIS THIS WATCH INCLUDES 16 COUNTIES

IN SOUTHEAST ILLINOIS

EDWARDS

IN SOUTHERN ILLINOIS

FRANKLIN              GALLATIN              HAMILTON
HARDIN                JACKSON               JEFFERSON
JOHNSON               PERRY                 POPE
SALINE                UNION                 WABASH
WAYNE                 WHITE                 WILLIAMSON

IN INDIANA THIS WATCH INCLUDES 6 COUNTIES

IN SOUTHWEST INDIANA

POSEY

IN SOUTHWEST INDIANA

GIBSON                PIKE                  SPENCER
VANDERBURGH           WARRICK

IN KENTUCKY THIS WATCH INCLUDES 5 COUNTIES

IN WESTERN KENTUCKY

DAVIESS               HENDERSON             MCLEAN
UNION                 WEBSTER

THIS INCLUDES THE CITIES OF ALBION, BOONVILLE, CALHOUN,
CARBONDALE, CARMI, DIXON, ELIZABETHTOWN, EVANSVILLE, FAIRFIELD,
FORT BRANCH, GOLCONDA, GRAYVILLE, HARRISBURG, HENDERSON, HERRIN,
JONESBORO, MCLEANSBORO, MORGANFIELD, MOUNT CARMEL, MOUNT VERNON,
MURPHYSBORO, OWENSBORO, PETERSBURG, PINCKNEYVILLE, POSEYVILLE,
ROCKPORT, SHAWNEETOWN, VIENNA, WEST FRANKFORT, AND WEST SALEM.

Threat Day: Tracking scattered storms this morning

  • Updated
  • 0

TODAY: We are under the threat of severe weather through this morning. Be on the lookout for strong winds, heavy rainfall, and hail. Most of these storms should be out of here by lunch time. Temperatures will still rise into the low 90s. The relief will return tomorrow!

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